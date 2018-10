Bukarest (AFP) Die rumänische Opposition hat zu einem Boykott der Volksabstimmung aufgerufen, die über eine Amtsenthebung von Präsident Traian Basescu entscheiden soll. Die Rumänen sollten "nicht an dieser Maskerade teilnehmen", sagte Vasile Blaga von der Liberal-Demokratischen Partei am Dienstag. Jüngsten Umfragen zufolge würden derzeit 68 Prozent der Rumänen bei der Abstimmung am Sonntag für eine Absetzung von Basescu stimmen - allerdings müssen 50 Prozent der Wahlberechtigten teilnehmen, damit die Entscheidung gültig ist.

