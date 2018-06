Moskau (AFP) Der russische Raumfrachter Progress ist bei einem Test für ein neuartiges Andockmanöver an die Internationale Raumstation ISS gescheitert. Wegen eines "offensichtlichen Fehlers" habe die Progress nicht wie geplant an die ISS angedockt, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Dienstag mit. Ein Sprecher des russischen Kontrollzentrums bestätigte den Fehlschlag. Für den Test hatte die Progress M-15M am Sonntag von der Raumstation abgekoppelt und sich der ISS dann wieder genähert. Damit sollte ein neues Andockmanöver getestet werden, das künftige Versorgungsflüge zur ISS erleichtern soll.

