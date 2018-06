Stockholm (AFP) Sechs Jahre lang hatte ein Heckenschütze die südschwedische Stadt Malmö in Schrecken versetzt, als er offenbar gezielt Immigranten erschoss. Am Dienstag sprach ein Gericht den Angeklagten Peter Mangs, der der Mordserie verdächtigt wurde, wegen Mordes und versuchten Mordes schuldig. Es gebe "überzeugende Beweise, dass Peter Mangs 13 der (20) gegen ihn vorgebrachten Verbrechen begangen hat, darunter zwei Morde und vier versuchte Morde", teilte das Gericht in Malmö mit. Vom Vorwurf eines dritten Mordes wurde der 40-Jährige freigesprochen.

