Portbou (AFP) Der verheerende Brand im Nordosten Spaniens ist noch immer nicht gelöscht. Das Feuer sei weiter aktiv, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Löscharbeiten aus der Luft mussten demnach wegen starken Winds am Montagabend vorübergehend eingestellt werden, sollen aber am Dienstag weitergehen. Der Brand habe sich seit Montagabend aber nicht weiter ausgebreitet.

