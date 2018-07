London (SID) - Der frühere Rad-Weltmeister Tom Boonen (31) wird trotz einer gebrochenen Rippe am Samstag am olympischen Straßenrennen teilnehmen. Das bestätigte der Belgier am Rande der Tour de Wallonie. "Meine Beine fühlen sich gut an", sagte Boonen. Der Weltmeister von 2005 räumte aber ein, dass er nach wie vor den Folgen eines Sturzes bei der Polen-Rundfahrt am 13. Juli laboriere: "Es ist nicht perfekt. Wenn ich sitze, habe ich keine Probleme. Es ist ein bisschen komisch, wenn ich in den Pedalen stehe."