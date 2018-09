London (SID) - (SID) - Jamaikas Staffel-Olympiasieger Michael Frater warnt davor, seinen Teamkollegen Usain Bolt wegen dessen Verletzungsproblemen im Kampf um Sprint-Gold bei den Olympischen Spielen in London abzuschreiben. "Usain Bolt ist ein Phänomen. Ich würde nicht gegen ihn wetten", sagte Frater am Dienstag in Birmingham, wo sich die Sprinter von der Karibik-Insel auf die Spiele vorbereiten.

Don Quarrie, Teammanager der jamaikanischen Sprinter, gab in Birmingham Entwarnung. "Ich kann keine Details über seine derzeitige Form nennen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er startklar ist. Er ist bei 101 Prozent", sagte der 200-m-Olympiasieger von 1976: "Er trainiert auf der Bahn, und seine Leistungen sind nahe dran an denen, die er vor den Spielen 2008 gezeigt hat." Vor vier Jahren in Peking hatte Bolt Gold über 100 und 200 m sowie mit der Staffel gewonnen.

Bolt soll mit Problemen im Oberschenkel und Rücken zu kämpfen haben. Obwohl auch Bolt am Montag, eineinhalb Wochen vor dem 100-m-Finale im Olympiastadion, beschwichtigt hatte, sind seine Fans in Sorge.

"Ich bin durchgecheckt worden, und alles ist in Ordnung. Ich trainiere hart und freue mich auf den Start der Spiele", hatte Bolt aus dem Trainingslager in Birmingham verlauten lassen. Mehrfach war Bolt zuvor nach München geflogen, um sich von Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt behandeln zu lassen. Vorausgegangen waren zwei Niederlagen binnen drei Tagen gegen seinen Landsmann Yohan Blake. Seinen Start bei der Olympia-Generalprobe in Lausanne hatte er abgesagt.