London (SID) - Feuer in der Londoner U-Bahn: Die Olympische Fackel ist am Dienstag mit der legendären "Tube" gefahren. Der 64 Jahre alte U-Bahn-Fahrer mit dem passenden Namen John Light trug das Feuer auf seinem Weg zum Wimbledon Park. Am Freitag wird nach einem 70-tägigen Fackellauf das Feuer im Olympiastadion entzündet.