London (SID) - DOSB-Generaldirektor Michael Vesper hat Fechterin Imke Duplitzer nach deren harscher Kritik zum konstruktiven Dialog aufgefordert. "Ich schlage Frau Duplitzer gerne vor, dass sie sich um einen Sitz in der Athletenkommission bewirbt und dann auch aktiv mitmischt, anstatt immer nur von außen zu kritisieren", sagte Vesper am Dienstag im rbb-Inforadio.

Er räumte ein, dass die kritische Degenfechterin, die auch bei den Olympischen Spielen in London starten wird, in ihrem Rundumschlag auch korrekte Dinge gesagt habe. "Teilweise ist das richtig. Wenn ich an die Trainer denke, dann stimmt es, dass sie schlecht bezahlt werden und deswegen vom Ausland abgeworben werden", sagte Vesper. Es komme aber darauf an, das Problem zu lösen und es nicht nur zu beklagen. Da sei jede Hilfe willkommen, ergänzte Vesper.

Am Sonntag hatte die zweimalige Europameisterin im Interview mit der Bild-Zeitung unter anderem DOSB-Präsident Thomas Bach sowie Vesper schwere Vorwürfe gemacht. "Die Funktionäre wissen gar nicht mehr, was in der Sporthalle los ist. Liegt auch daran, dass sie in ihrem Pixiewolkenkuckucksheim leben", hatte die Mannschafts-Silbermedaillengewinnerin von Athen 2004 gesagt.

Konsequenzen für Duplitzer wird es vorerst nicht geben. "Wir wünschen ihr jetzt, dass sie auch mit dem Degen erfolgreich ficht. Sie braucht jetzt die Konzentration auf den Wettkampf. Aber danach werden wir mit ihr reden", hatte Vesper am Montag gesagt.