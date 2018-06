London/Hamburg (SID) - Die Weltreisende in Sachen Schwimmen ist angekommen: Für Doppel-Europameisterin Sarah Poewe endet bei den Olympischen Spielen in London die Laufbahn im Becken. "Danach fängt das zweite Leben an. Es ist schön, mit so einem Höhepunkt die Karriere zu beenden", sagte die 29-Jährige im SID-Interview vor ihrer vierten Olympia-Teilnahme. Im Aquatics Centre soll im Finale über 100 m Brust am Montag ein letzter Höhepunkt gelingen: "Ich hoffe, dass einfach mal alles zusammenkommt."

Bislang hat sich die gebürtige Südafrikanerin, die 2000 in Sydney als Vierte nur knapp Bronze verpasste, ihren Traum von der Einzelmedaille bei Olympia nicht erfüllt. Bronze mit der Lagenstaffel 2004 steht allein zu Buche. "Ich will nicht mit Medaillen rechnen, wenn es klappt, wäre es natürlich super", sagte Poewe, die älteste deutsche Beckenschwimmerin in London, "ich möchte noch was reißen."

Bei der EM im Mai in Debrecen gewann sie über 100 m Brust und mit der Lagenstaffel ihre ersten internationalen Titel auf der Langbahn und schwamm so schnell wie nie zuvor ohne Hightech-Anzug. "Ich sehe jetzt das Ende, und es sind noch Bestzeiten möglich", sagte die Kurzbahn-Weltmeisterin von 2000, die seit zehn Jahren für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) startet.

Nach ihrer Reise um die Welt von Kapstadt über Georgia und Los Angeles hat Poewe in Wuppertal ihre Heimat gefunden. In Deutschland will sie auch ihre zweite Karriere beginnen: im Bereich Kommunikation, mit ihrem Abschluss von der University of Georgia in der Tasche.