Washington (AFP) Die erste US-Bürgerin im All, Sally Ride, ist am Montag im Alter von 61 Jahren gestorben. Die ehemalige Astronautin sei an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt gewesen, teilte ihre Stiftung mit. Ride war 1983 als erste US-Astronautin ins All geflogen, zwanzig Jahre nach der russischen Kosmonautin Valentina Tereschkowa. US-Präsident Barack Obama würdigte die Verstorbene als "nationale Heldin" und großes Vorbild, das "Generationen von jungen Mädchen inspirierte, nach den Sternen zu greifen".

