Aurora (AFP) Nach dem Amoklauf bei einer Kino-Premiere des neuen "Batman"-Films in Colorado sind die Waffenverkäufe in dem US-Bundesstaat einem Medienbericht zufolge sprunghaft angestiegen. Wie die Zeitung "Denver Post" am Dienstag berichtete, erhöhte sich nach der Bluttat vom vergangenen Freitag die Zahl der gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfungen von Waffenkäufern um 41 Prozent. Auch die Nachfrage nach Genehmigungen für das Tragen von Waffen in der Öffentlichkeit sei gewachsen.

