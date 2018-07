Los Angeles (AFP) Trotz des Massakers während einer Premiere hat sich der neue "Batman"-Streifen an die Spitze der US-Kinocharts gesetzt. "The Dark Knight Rises" spielte an seinem ersten Wochenende in den US-Kinos 160,9 Millionen Dollar (132,8 Millionen Euro) ein, wie das auf die Erhebung von Zuschauerzahlen spezialisierte US-Unternehmen Exhibitor Relations am Montag (Ortszeit) mitteilte. Damit war der Film zudem der zum Veröffentlichungsstart bisher bestbesuchte "Batman"-Streifen.

