Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hinkt in Umfragen beim Thema Wirtschaftskompetenz seinem designierten republikanischen Herausforderer Mitt Romney weiter hinterher. Einer am Dienstag veröffentlichten Erhebung des Instituts Gallup für die Zeitung "USA Today" zufolge glauben 63 Prozent der Befragten, dass Romneys wegen seiner Berufserfahrung in der Privatwirtschaft gute wirtschaftspolitische Entscheidungen treffen würde. Der Umfrage zufolge sieht die Mehrheit auch Romneys früheren Chefposten beim Investmentfonds Bain Capital als wirtschaftspolitisches Erfahrungsplus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.