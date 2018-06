Barcelona (dpa) - Der verheerende Waldbrand in Katalonien im Nordosten Spaniens ist in der Nacht unter Kontrolle gebracht worden. Das teilte der Vertreter der katalanischen Regionalregierung in der Provinz Girona mit. Dank fallender Temperaturen und einer höheren Luftfeuchtigkeit hätten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle bringen können. Nach Angaben des katalanischen Innenministers Felip Puig kann der Brand allerdings frühestens am Freitag vollständig gelöscht werden.

