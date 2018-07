München (AFP) Helmut Kohls langjähriger Fahrer Eckhard "Ecki" Seeber hat sich über seine Entlassung vor vier Jahren beklagt. "Meine Entlassung habe ich wirklich brutal empfunden. Ich wurde einfach so vor die Tür gesetzt", sagte Seeber der Illustrierten "Bunte" laut einem am Mittwoch in Auszügen vorab veröffentlichten Interview. Ihm sei ohne das Beisein von Helmut Kohl gesagt worden, dass er das Auto in die Garage stellen und die Schlüssel ins Haus legen solle. "Das habe ich getan und das war’s dann", sagte Seeber.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.