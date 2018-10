Innsbruck (AFP) Zwei Deutsche sind in den Tiroler Bergen tödlich verunglückt. Nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA stürzte ein 55-jähriger Mountainbiker am Dienstag bei einer Tour mit seiner Begleiterin auf die Birkkarspitze im Karwendel von seinem Fahrrad, schlug mit seinem Hinterkopf gegen einen Felsen und stürzte rund 80 Meter in eine Felsrinne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.