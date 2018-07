Berlin (dpa) - US-Schauspielerin Anne Hathaway fühlt sich reif für die Ehe. «Ich finde, die Ehe ist eine gute Einrichtung. Meine Eltern sind bald dreißig Jahre glücklich miteinander verheiratet.

«Es geht also, wenn man den Richtigen gefunden hat», sagte die 29-Jährige dem Magazin «in». Stress will sie sich mit der Babyplanung nicht machen. «Irgendwann will ich sicher eine Familie gründen. Aber ich fühle mich da überhaupt keinem Druck ausgesetzt.» Hathaway («Der Teufel trägt Prada») ist mit ihrem Kollegen Adam Shulman verlobt.