Berlin (dpa) - Die Schauspielerin Susanne Lothar ist tot. Das teilte der Anwalt der Familie, Christian Schertz, am Mittwoch in Berlin mit. Lothar, die als vielseitige Charakterdarstellerin galt, starb im Alter von 51 Jahren. Weitere Angaben machte der Anwalt mit Hinweis auf die Privatsphäre der Familie nicht.

Lothar war mit dem Schauspieler Ulrich Mühe verheiratet, der 2007 im Alter von 54 Jahren einem Krebsleiden erlag. Mit ihm hatte sie zwei Kinder.

Lothar war sowohl Film- als auch Theaterschauspielerin, sie war am Burgtheater ebenso zu sehen wie im «Tatort». Für ihr Filmdebüt in Tankred Dorsts «Eisenhans» (1983) hatte sie den Bundesfilmpreis erhalten. Fünf Mal stand Lothar in Theaterarbeiten von Peter Zadek auf der Bühne, 1989 wurde sie als seine «Lulu» am Hamburger Schauspielhaus gefeiert.