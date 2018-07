Dortmund gewinnt bei Reus-Premiere Test in St. Gallen mit 2:1

St. Gallen (dpa) - Marco Reus hat gleich bei seiner Profi-Premiere im Dress von Borussia Dortmund seinen ersten Sieg feiern dürfen. Im Test gegen den Schweizer Fußball-Erstligisten FC St. Gallen kam der BVB mit dem Rückkehrer von Borussia Mönchengladbach am Mittwochabend zu einem 2:1 (1:0)-Erfolg. Vor 9721 Zuschauer erzielten Robert Lewandowski (18. Minute) und Kevin Großkreutz (82.) die Dortmunder Tore. Dzenigs Cavusevic (54.) traf nach einer Ecke zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die Schweizer.

Allofs bestätigt de Bruyne-Interesse - Elia-Tor gegen Aberdeen

Oldenburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen steht kurz vor der Verpflichtung des Belgiers Kevin de Bruyne vom FC Chelsea. «Die Vorzeichen stehen gut. Wir stehen seit Monaten in Kontakt zum Spieler, zum Berater und zum Verein. Perfekt ist es allerdings noch nicht», sagte Clubchef Klaus Allofs am Rande des Testspiels gegen den FC Aberdeen. Das Testspiel gegen den schottischen Erstligisten gewannen die Bremer am Mittwoch mit 1:0. Vor 7000 Zuschauern im Oldenburger Marschwegstadion war Neuzugang Eljero Elia der Schütze des einzigen Treffers.

Augsburg gewinnt Test gegen Bayer Leverkusen mit 2:0

Friedrichshafen (dpa) - Der FC Augsburg hat ein Testspiel gegen Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen mit 2:0 (2:0) gewonnen. Vor 2500 Zuschauern in Friedrichshafen brachte Arisitde Bancè die Augsburger am Mittwochabend schon nach 50 Sekunden per Kopfball in Führung. Knowledge Musona (22. Minute) erzielte per Flachschuss das zweite Tor. Die Augsburger dominierten die erste Halbzeit deutlich. Im zweiten Abschnitt konnte Bayer das Spiel bei strömendem Regen ausgeglichen gestalten. Die Leverkusener Fußball-Nationalspieler André Schürrle und Lars Bender saßen nur auf der Bank.

Chelsea verpflichtet Brasilianer Oscar

London (dpa) - Champions-League-Sieger FC Chelsea hat den brasilianischen Nationalspieler Oscar verpflichtet. Der englische Fußball-Spitzenclub teilte den Transfer am Mittwoch auf seiner Homepage mit. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt von Internacional Porto Alegre. In den kommenden Tagen spielt Oscar bei den Olympischen Spielen mit Brasiliens U23-Team um olympisches Edelmetall.

Stabhochspringer Holzdeppe und Otto siegen - Spiegelburg verletzt

Jockgrim (dpa) - Die deutschen Stabhochspringer Raphael Holzdeppe (Zweibrücken) und Björn Otto (Uerdingen/Dormagen) haben sich bei ihrer Olympia-Generalprobe den Sieg mit dem Amerikaner Brad Walker teilen müssen. Alle drei Athleten meisterten beim internationalen Meeting in Jockgrim am Mittwoch eine Höhe von 5,81 Meter. Bei den Frauen siegte die Australierin Alana Boyd mit 4,63 Metern vor der Kubanerin Silva Yarisley und Minna Nikkanen aus Finnland. Die deutsche Rekordhalterin Silke Spiegelburg sagte ihren Start in Jockgrim kurzfristig ab. Sie verletzte sich beim Einspringen.

Deutsche Basketballer gewinnen ersten Test unter Pesic

Klosterneuburg/Österreich (dpa) - Die deutschen Basketballer sind erfolgreich in die Vorbereitung auf die EM-Qualifikation gestartet. Im ersten Spiel unter der Leitung des neuen Bundestrainers Svetislav Pesic gewann die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes am Mittwochabend in Klosterneuburg gegen Gastgeber Österreich mit 68:40 (31:26). Bester Werfer im deutschen Team war Debütant Bastian Doreth von der TBB Trier mit 13 Punkten.