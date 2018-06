Seoul (AFP) Das Rätsel um die mysteriöse Frau an der Seite des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un ist gelöst: Das nordkoreanische Staatsfernsehen berichtete am Mittwoch erstmals von einer "Ehefrau" an Kims Seite. Kim habe zusammen "mit seiner Ehefrau, Genossin Ri Sol Ju" an der Eröffnung eines Vergnügungsparks teilgenommen, hieß es.

