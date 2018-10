London (dpa) - Zwei Tage vor der Eröffnungsfeier in London stehen bei den Olympischen Spielen heute schon die ersten Wettkämpfe an. Das Turnier im Frauen-Fußball beginnt mit der Partie zwischen Gastgeber Großbritannien und Neuseeland in Cardiff. Weltmeister Japan greift gegen Kanada in Coventry ins Geschehen ein. In Glasgow kommt es zur gleichen Zeit zum spannenden Duell zwischen Frankreich und Gold-Favorit USA. Die deutschen Fußballerinnen hatten die Teilnahme durch das Viertelfinal-Aus bei der Heim-WM 2011 verpasst.

