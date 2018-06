Accra (dpa) - Der Präsident von Ghana, John Evans Atta Mills, ist tot. Er starb in einem Militärkrankenhaus der Hauptstadt Accra, teilte Generalstabschef John Henry Martey mit. Der 68-Jährige sei erst wenige Stunden zuvor in die Klinik gebracht worden, hieß es in der Erklärung. Mills, der am Sonntag Geburtstag hatte, wollte bei den Wahlen im Dezember wieder kandidieren. Ghanas Vizepräsident John Dramani Mahama wurde noch am späten Abend gemäß der ghanaischen Verfassung als neues Staatsoberhaupt vereidigt.

