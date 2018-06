New York (AFP) Die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen haben sich auf einen ersten Entwurf für ein weltweites Waffenhandelsabkommen verständigt. Menschenrechtsorganisationen übten am Dienstag (Ortszeit) jedoch scharfe Kritik an dem Text, weil dieser den Handel mit Munition nicht einschließe und dem Waffenhandel keine klaren Grenzen setze. Es gebe immer noch zu viele "Schlupflöcher", mit denen lediglich der Status quo festgezurrt werde. Es würden jedoch keine "hohen internationalen Standards" festgelegt, mit denen Menschenleben geschützt werden könnten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.