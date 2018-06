San Francisco/New York (dpa) - Die Börse hat nach abermals enttäuschenden Zahlen jede Geduld mit dem Online-Spieleanbieter Zynga verloren. Die Zynga-Aktie stürzte nachbörslich ins Bodenlose: Sie fiel um fast 39 Prozent auf 3,12 Dollar.

Der «Farmville»-Erfinder hatte seine Aktie erst im Dezember zum Preis von 10 Dollar an die Börse gebracht. Das schwache Abschneiden von Zynga wird auch die am späten Donnerstag anstehenden Zahlen des Partners Facebook belasten: Zynga steuerte zuletzt 15 Prozent zum gesamten Facebook-Umsatz bei. Die Facebook-Aktie sackte nachbörslich um rund 8 Prozent ab.

Zynga wurde einst als künftiger Börsenstar mit einem Wert von bis zu 20 Milliarden Dollar gehandelt, das Geschäft entwickelt sich jedoch nicht so wie erhofft. In mehreren Quartalen in Folge liefen Verluste auf. Von April bis Juni verlor der Spieleentwickler fast 23 Millionen Dollar und strich am Mittwoch auch noch die Jahresprognose zusammen. Neue Games kommen später heraus als geplant und bestehende Titel verlieren Spieler. Das Umfeld auf Facebook sei «herausfordernder» geworden, erklärte Zynga.

Zynga versucht zwar auch, eine von Facebook unabhängige Web-Plattform für seine Spiele aufzubauen, sie steht aber erst am Anfang. Noch haben Zynga und Facebook eine fast symbiotische Verbindung: Über das weltgrößte Online-Netzwerk kommen die meisten Spieler zu Zynga. Das eigentliche Spiel ist kostenlos, der Entwickler verdient sein Geld innerhalb der Simulation mit dem Verkauf virtueller Güter wie Traktoren in «Farmville» oder Gebäuden in «Cityville». Facebook bekommt einen Anteil an diesen Einnahmen.

Zudem wandern mehr Nutzer als erwartet vom PC zu mobilen Spielen auf Smartphones und Tablets ab. Zynga kaufte für 180 Millionen Dollar den Spielentwickler OMGPOP mit seinem Hit «Draw Something», bei dem man Bilder erraten muss. Es war jedoch bisher ein schlechtes Geschäft: Die Nutzerzahl von «Draw Something» brach seit dem Deal im Frühjahr von mehr als 14 auf 3,5 Millionen ein.

Jetzt präsentierte Zynga für alle seine Angebote zwar den Bestwert von 306 Millionen aktiven Nutzern im Monat, doch die Spiele-Erlöse sanken im Vergleich zum ersten Quartal. Und die Gewinnprognose für das gesamte Jahr wurde radikal gekappt: Zum Ende des ersten Quartals stellte Zynga noch bis zu 29 US-Cent je Aktie auf Basis um einige Ausgaben bereinigter Zahlen in Aussicht - jetzt sollen es nur noch 4 bis 9 Cent sein.

Mit dem Kurseinbruch wirkt noch streitbarer, dass die Zynga-Führung nach dem Börsengang ordentlich Kasse gemacht hat. So ließ sich Gründer Mark Pincus im Frühjahr vom Unternehmen Aktien im Wert von rund 300 Millionen Dollar abkaufen, zum Preis von bis zu 14 Dollar je Aktie.

Die schlechten Nachrichten von Zynga sind Gift für die Facebook-Aktie. Die Anspannung vor der ersten Zahlenvorlage des Sozialen Netzwerks als börsennotiertes Unternehmen ist ohnehin groß. An diesem Donnerstagabend deutscher Zeit ist es so weit. In den vergangenen Tagen kursierten Gerüchte, dass Facebook die ersten Nutzer weglaufen. Viele Beobachter rechnen mindestens mit einer Abschwächung des Wachstums.

Sorgen bereitet vor allem das Mobilgeschäft von Facebook. Viele Nutzer halten mittlerweile über die Smartphone-App den Kontakt zu ihren Freunden. Die kleinen Bildschirme der Telefone erlauben es aber kaum, Werbung zu zeigen - die Haupteinnahmequelle von Facebook. Nun wolle Facebook bis Mitte 2013 zusammen mit HTC ein eigenes Handy auf den Markt bringen, berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag.

Die Umsatzprobleme lasten bereits auf der Facebook-Aktie. Sie lag am Mittwoch nachbörslich mit gut 27 Dollar nur noch knapp über ihrem Allzeittief von 25,52 Dollar. Beim Börsengang im Mai hatten Gründer Mark Zuckerberg und andere Investoren die Papiere noch zu 38 Dollar unters Volk gebracht. Schon kurz nach dem Start war die Aktie in die Tiefe gerauscht. Seitdem ist Facebook bei vielen Anlegern in Ungnade gefallen.

