Athen (dpa) - EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso wird heute in Griechenland erwartet. In Athen will er den griechischen Ministerpräsidenten Antonis Samaras treffen. Es handle sich um einen Routinebesuch, hieß es von der EU-Kommission in Brüssel. Samaras hatte sich heftig gegen Äußerungen einiger europäischer Politiker gewehrt, wonach ein Austritt seines Landes aus der Eurozone verkraftet werden könne. Diese Kritik zielte vor allem auf Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler.

