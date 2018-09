Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. Juli:

30. Kalenderwoche

208. Tag des Jahres

Noch 158 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Christiane, Gloria, Joachim, Titus

HISTORISCHE DATEN

2011 - Beim Absturz eines Militärflugzeugs im Süden Marokkos kommen 78 Menschen ums Leben. Es ist eines der bisher schlimmsten Flugunglücke in dem nordafrikanischen Land.

2009 - Nach mehr als 20-jähriger Entwicklungszeit lässt Indien das erste eigene Atom-U-Boot vom Stapel.

2007 - Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes ist der Einsatz von verdeckt ermittelnden Polizisten grundsätzlich zulässig. Allerdings dürfen dadurch nicht grundlegende Rechte eines Beschuldigten ausgehebelt werden.

2002 - Der Grünen-Politiker Cem Özdemir kündigt seinen Rückzug aus der Bundespolitik an. Grund sind ein Billigkredit des PR-Beraters Hunzinger sowie privat genutzte Bonusmeilen.

1995 - In Deutschland tritt das Gesetz zur Bekämpfung des Sommersmogs in Kraft, das bei Ozonalarm ein Fahrverbot für Autos ohne Katalysator vorsieht.

1982 - Das Rettungsschiff «Cap Anamur» des gleichnamigen deutschen Notärztekomitees kehrt nach dreijährigem Einsatz im Chinesischen Meer in den Heimathafen Hamburg zurück.

1947 - Auf Initiative von US-Präsident Harry S. Truman wird der Geheimdienst «Central Intelligence Agency» (CIA) gegründet.

1932 - Das deutsche Marine-Segelschulschiff «Niobe» kentert in Höhe der Ostseeinsel Fehmarn in einer Sturmböe und reißt 69 Menschen mit in die Tiefe. 40 Personen werden gerettet.

1847 - In Westafrika wird die unabhängige Republik Liberia proklamiert. Es ist die erste unabhängige Republik auf dem afrikanischen Kontinent.

AUCH DAS NOCH

2000 - dpa meldet: Ein Jahr nach Einführung der Rechtschreibreform verkündet die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ) die Rückkehr zur alten Schreibweise.

GEBURTSTAGE

1977 - Tanja Szewczenko (35), deutsche Eiskunstläuferin und Schauspielerin («Alles was zählt»)

1967 - Chantal de Freitas (45), deutsche Schauspielerin

1952 - Heiner Brand (60), deutscher Handballtrainer, trainiert die deutsche Nationalmannschaft 1997-2011, Weltmeister 2007

1942 - Hannelore Elsner (70), deutsche Schauspielerin («Alles auf Zucker!»)

1922 - Blake Edwards, amerikanischer Filmregisseur («Frühstück bei Tiffany») und Filmproduzent, gest. 2010

TODESTAGE

1952 - Evita Perón, argentinische Politikerin und Schauspielerin, geb. 1919

1867 - König Otto I., griechischer König von 1833-1862, geb. 1815