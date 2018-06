Damaskus (dpa) - Im Kampf um die nordsyrische Millionenmetropole Aleppo suchen Rebellen und Regimetruppen die Entscheidung. Das syrische Militär bereitete heute mit massiven Artillerieangriffen in den südlichen Bezirken Muhafasa, Maschaad, Scheich Badr und Salaheddin eine Bodenoffensive vor. Die Aufständische schlugen nach eigenen Angaben zwei Vorstöße der Regimetruppen zurück. Von unabhängiger Seite ließen sich die Angaben der Bürgerkriegsparteien nicht überprüfen. Die Kämpfe in Aleppo dauern seit dem letzten Wochenende an.

