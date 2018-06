Wiesbaden (dpa) - Tankbetrug hat Hochkonjunktur. Das Bundeskriminalamt verzeichnete im vergangenen Jahr rund 85 000 Fälle. Das waren neun Prozent mehr als 2010. Unter Tankbetrug versteht das BKA, dass Autofahrer an der Tankstelle Benzin tanken und dann wegfahren ohne zu bezahlen. Die Aufklärungsquote lag im vergangenen Jahr bei rund 43 Prozent. Unter den Bundesländern gibt es die meisten Tankbetrüger - auf die Einwohnerzahl gerechnet - in Berlin und Hamburg. Am ehrlichsten waren die Autofahrer in Bayern und Baden-Württemberg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.