Düsseldorf (dpa) - Der Prozess gegen vier mutmaßliche Al-Kaida-Terroristen der «Düsseldorfer Zelle» geht heute weiter. Am zweiten Prozesstag sollen Angehörige der Angeklagten aussagen. Die vier Männer sollen im Auftrag des Terrornetzwerks Al-Kaida einen großen Terroranschlag in Deutschland geplant haben. Angeklagt sind sie aber nur wegen der Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe und Betrügereien zur Finanzierung ihrer Pläne. Die Männer waren im vergangenen Jahr nach monatelanger Observierung festgenommen worden.

