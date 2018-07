Offenbach (dpa) - Ein Sommer wie aus dem Bilderbuch: Heute ist vielerorts in Deutschland der bislang heißeste Tag des Jahres. In Bernburg an der Saale in Sachsen-Anhalt wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes 35,2 Grad gemessen. Auch im Nordosten Deutschlands stiegen die Temperaturen an vielen Orten teilweise deutlich über die 30-Grad-Marke. Die Hitze trieb aber auch die Ozonwerte in die Höhe. So wurde etwa zum ersten Mal seit 2010 in Hessen wieder der Schwellenwert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.