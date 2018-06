Frankfurt (dpa) - Die Diskussion um mögliche Anleihenkäufe durch die Europäische Zentralbank (EZB) hat auch am Freitag das Geschehen an der Börse bestimmt.

Nach dem kräftigen Kurssprung am Vortag schickten Gewinnmitnahmen den Leitindex Dax jedoch abwärts. Der Dax stand gegen Mittag noch mit 0,47 Prozent im Minus bei 6552,24 Punkten, nachdem er einen Teil seiner frühen Verluste wieder aufgeholt hatte. Der TecDax gab um 0,28 Prozent auf 770,42 Punkte nach. Den MDAX hielten satte Kursgewinne bei EADS mit 0,15 Prozent in der Gewinnzone bei 10 738,61 Punkten.

Laut einem Bericht der französischen Zeitung «Le Monde» bereitet die Europäische Zentralbank EZB Käufe von spanischen und italienischen Staatsanleihen vor. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident François Hollande wollten noch am Freitag darüber sprechen, schrieb das Blatt ohne Nennung von Quellen. Der stellvertretende Berliner Regierungssprecher Georg Streiter konnte dies zunächst nicht bestätigen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP soll es in dem Gespräch vor allem um Spanien gehen.

Am Vortag hatte EZB-Chef Mario Draghi bereits weitere Unterstützung der EU-Krisenstaaten signalisiert und die Weltbörsen in Schwung gebracht. Die Bundesbank bleibt bei ihrer Kritik. «Staatsanleihekäufe durch die EZB sind nicht der beste Weg, um die Staatsschuldenkrise zu bewältigen», sagte ein Pressesprecher der Deutschen Bundesbank am Freitag.

Laut Börsianern gingen die Investoren nun in Wartestellung, da es an konkreten Details von Seiten der EZB fehle. «Keiner will auf dem falschen Fuß erwischt werden», sagte Aktienhändler Andreas Lipkow von MWB Fairtrade. Weitere Impulse sollen am Nachmittag neue Daten zum Verbrauchervertrauen in den USA bringen.

Unterdessen verlief die Saison der Unternehmenszahlen zum Wochenende etwas ruhiger. Im Dax kletterten Linde nach einem Gewinnzuwachs im ersten Halbjahr um 1,19 Prozent auf 119,40 Euro. Im MDax notierten EADS-Papiere nach einem überraschend guten Ergebnis und einer angehobenen Jahresprognose mit knapp sechs Prozent an der Index-Spitze. Sein Jahresziel gekappt hat hingegen im MDax das Rhön-Klinikum. Dem privaten Klinikbetreiber machen unter anderem die Kosten in Zusammenhang mit dem vorerst gescheiterten Übernahmeversuch von Fresenius zu schaffen. Die Rhön-Aktie verlor mehr als zwei Prozent.