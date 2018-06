Kiel (dpa) - Schleswig-Holsteins grüner Umweltminister Robert Habeck nimmt heute eine neue Hochspannungsleitung in Betrieb, die für die Netzanbindung von Windparks in der Nordsee wichtig ist. Die drei Kilometer lange Leitung führt von der Konverteranlage in Büttel bei Brunsbüttel durch einen bestehenden Windpark bis zum Umspannwerk in Wilster. Die Leitung soll in einigen Jahren Strom in das Netz der überregionalen Stromautobahnen einspeisen. Sie sei damit ein wichtiger Teil der Energiewende, so der Netzbetreiber Tennet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.