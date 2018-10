Budapest (SID) - Die McLaren-Piloten Lewis Hamilton und Jenson Button waren im ersten Training zum Formel-1-Rennen in Budapest die Schnellsten, Weltmeister Sebastian Vettel hat sich am Freitagmorgen wie gewohnt zurückgehalten. Mit fast zwei Sekunden Abstand auf Hamiltons Bestzeit belegte Vettel im Red Bull zunächst Rang 15, versuchte sich dabei aber offenbar an einer Rennsimulation.

Nico Rosberg belegte Rang vier hinter WM-Spitzenreiter Fernando Alonso (Ferrari), sein Teamkollege Michael Schumacher im zweiten Silberpfeil wurde zunächst Sechster. Marussia-Pilot Timo Glock musste sich mit Rang 22 begnügen, Nico Hülkenberg überließ seinen Force India am Freitagmorgen Ersatzfahrer Jules Bianchi.