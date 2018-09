Kiew (dpa) - Der ukrainische Stürmerstar Andrej Schewtschenko will seine Fußball-Karriere beenden und in die Politik gehen. Das kündigte der 35-Jährige in einem Interview auf der Internetseite seines Heimatvereins Dynamo Kiew an.

Seine Zukunft werde nicht im Fußball liegen, sagte er. Er werde am Samstag bei einer Pressekonferenz weitere Informationen über seine angestrebte politische Karriere bekanntgeben. Zuletzt hatte er auch Interesse an einem Wechsel in die USA bekundet.

Schewtschenkos Vertrag bei Dynamo Kiew war diesen Sommer ausgelaufen. Nach dem enttäuschenden Vorrundenaus bei der Heim-Europameisterschaft hatte er bereits seine Laufbahn in der Nationalmannschaft beendet.