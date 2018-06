Kaiserslautern (SID) - Kapitän Christian Tiffert wechselt vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) zu den Seattle Sounders. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler, dessen bis 2013 gültiger Vertrag bei den Roten Teufeln aufgelöst wurde, erhält bei dem MLS-Klub einen Dreijahresvertrag. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die beiden Klubs Stillschweigen.

Zuvor hatten die Pfälzer am Freitag Stürmer Mohamadou Idrissou vom Bundesliga-Aufsteiger Eintracht Frankfurt verpflichtet. Der Kameruner unterschrieb einen Zweijahresvertrag, nachdem er nur Stunden zuvor seinen ursprünglich noch bis 2013 laufenden Kontrakt in Frankfurt aufgelöst hatte.

Der ehemalige U21-Nationalspieler Tiffert, der unter dem neuen FCK-Coach Foda zuletzt deutlich an Stellenwert verloren hatte, absolvierte für den Bundesligaabsteiger 64 Erstligaspiele. Insgesamt stehen für ihn 225 Bundesligaspiele (13 Tore) und 58 Zweitliga-Begegnungen (7 Tore) für den FCK, den MSV Duisburg, den VfB Stuttgart und Tennis Borussia Berlin zu Buche. In der MLS trifft Tiffert in den beiden ehemaligen Nationalspielern Torsten Frings (FC Toronto) und Arne Friedrich (Chicago Fire) zwei alte Bekannte aus der Bundesliga wieder.