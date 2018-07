Moskau (dpa) - Ein verwahrlostes Mädchen ohne Sprachkenntnisse haben Sozialarbeiter und Polizei in einem russischen Dorf den Eltern entzogen. Die Fünfjährige gebe nur Tierlaute von sich, da sie in einem Kuhstall gehalten worden sei, teilten die Behörden mit. Die Mutter und der Stiefvater hätten das Kind als Hilfskraft missbraucht. Gegen sie laufe ein Strafverfahren. Die Mutter habe ihr keine Kleider gegeben, ernähren musste sich das Kind fast nur von Milch. Die Fünfjährige sei auch oft in einem Abstellraum eingesperrt gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.