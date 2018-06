Laguna Seca (SID) - Motorrad-Weltmeister Stefan Bradl hat im freien Training zum Großen Preis der USA den achten Platz belegt. Der MotoGP-Neuling war am Freitag in Laguna Seca auf seiner schnellsten Runde in 1:22,568 Minuten fast 1,5 Sekunden langsamer als sein Honda-Markenkollege Dani Pedrosa (1:21,088). Der Spanier fuhr auf der Strecke im US-Bundesstaat Kalifornien zum Auftakt des Rennwochenendes in beiden Sessions die Topzeit. Platz zwei ging an seinen Landsmann Jorge Lorenzo (Yamaha), hinter dem WM-Spitzenreiter wurde Weltmeister Casey Stoner (Honda/Australien) Dritter.

Moto2-Champion Bradl, nach der ersten Hälfte der Saison WM-Siebter, steht beim zehnten Saisonlauf vor einer besonderen Herausforderung. An der Westküste fährt traditionell nur die MotoGP, vor seinem Aufstieg in die Königsklasse ist der 22-jährige Zahlinger als 125er- und Moto2-Pilot nie in Laguna Seca ein Rennen gefahren.

Der nächste Grand Prix findet erneut in den USA statt. Am 19. August starten alle drei Klassen in Indianapolis.