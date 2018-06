Budapest (dpa) - Sebastian Vettel ist im ersten Freien Training zum Großen Preis von Ungarn nicht über den 15. Platz hinausgekommen. Der Formel-1-Doppelweltmeister aus Heppenheim war am Vormittag in seinem Red-Bull-Rennwagen 1,787 Sekunden langsamer als der Trainingsschnellste Lewis Hamilton.

Der zweimalige Ungarn-Gewinner benötigte für seine schnellste Runde auf dem 4,381 Kilometer langen Hungaroring im McLaren 1:22,821 Minuten. Zweiter wurde Hamiltons britischer Landsmann und Teamkollege Jenson Button (+0,101 Sekunden)

WM-Spitzenreiter Fernando Alonso folgte auf dem dritten Platz. Der zweimalige Weltmeister aus Spanien wies im Ferrari allerdings bereits einen Rückstand von über einer halben Sekunden auf Hamilton auf. Vierter wurde Nico Rosberg im Mercedes als bester Deutscher. Teamkollege Michael Schumacher belegte bei der ersten Abstimmung der Rennwagen auf den elften Saisonlauf den sechsten Platz. Timo Glock reihte sich im Marussia auf Platz 22 ein.

Auch Vettels Stallrivale Mark Webber ließ es erstmal verhalten angehen. Der Australier, Zweiter in der WM-Wertung nach der Hälfte der insgesamt 20 Rennen, belegte Rang 13. Im Klassement liegt Webber 24 Punkte hinter Alonso (154). Vettel hat 44 Zähler weniger als der Spanier, der am Sonntag seinen 31. Geburtstag feiert und mit einem Erfolg beim Rennen den vierten Laufsieg in diesem Jahr und den 31. in seiner Karriere schaffen kann.