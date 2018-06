London (SID) - Die deutschen Judoka starten am Samstag mit Außenseiterchancen in die olympischen Wettbewerbe. Leichtgewicht Tobias Englmaier geht am ersten Wettkampftag in London als einziger Kämpfer des Deutschen Judo-Bundes (DJB) ins Rennen. Das nur 1,58 m große Kraftpaket aus Großhadern trifft zum Auftakt auf den Armenier Hovhannes Davtyan, in Runde zwei würde der WM-Dritte Ilgar Muschkijew (Aserbaidschan) als erste richtig hohe Hürde warten.

Auf die Eröffnungsfeier verzichtet Englmaier, stundenlanges Stehen wäre so kurz vor dem Wettkampf alles andere als förderlich. Die Judoka starten bereits um 9.30 Uhr Ortszeit (10.30 Uhr MESZ) in den Wettkampf. Erster Anwärter auf Gold ist der Usbeke Rischod Sobirow, Weltmeister von 2010 und 2011, Olympiadritter in Peking. Im Leichtgewicht der Frauen (bis 48 kg) ist keine deutsche Athletin am Start. Peking-Olympiasiegerin Alina Dumitru (Rumänien) und Ex-Weltmeisterin Tomoko Fumiko (Japan) sind die Favoritinnen.

Zumindest zum erweiterten Favoritenkreis gehört am Sonntag die frühere WM-Dritte Romy Tarangul (Frankfurt/Oder) in der Klasse bis 52 kg. Die größten Medaillenchancen haben die deutschen Judoka am Dienstag durch Peking-Olympiasieger Ole Bischof (Reutlingen/81 kg) und am Freitag durch Vizeweltmeister Andreas Tölzer (Mönchengladbach/über 100 kg).