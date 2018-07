Senftenberg (dpa) - Die Suche nach einem Bahnarbeiter, der seit dem Zusammenstoß zweier Güterzüge in Brandenburg vermisst wird, geht weiter. Der Mann hatte sich bei dem Unfall am Donnerstag in Senftenberg in einem Stellwerksgebäude aufgehalten, das zerstört wurde.

Ein mit Schotter beladener Güterzug war unweit davon auf einen stehenden, unbeladenen Zug geprallt. Die Bergungsarbeiten kamen nach Angaben der Bundespolizei vom Freitag nur schwer voran, weil außer den Trümmern des Gebäudes auch Tonnen von Schotter beseitigt werden mussten.

Spürhunde waren im Einsatz. Die beiden Lokführer waren bei dem Unfall schwer verletzt worden.