Senftenberg (dpa) - Bei einem Güterzugunfall im brandenburgischen Senftenberg ist ein Stellwerksgebäude zerstört worden - der Stellwerker, der sich in dem Haus befand, wird vermisst. Laut Bundespolizei war der Zug an einem Haltesignal im Ortsteil Hosena auf einen stehenden Zug aufgefahren. Einer der Züge entgleiste, dabei wurde das Gebäude beschädigt. Der Lokführer des hinteren Zugs sprang noch vor dem Zusammenprall heraus, er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Unfall ist unklar.

