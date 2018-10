Senftenberg (dpa) - Bei einem Güterzugunfall im brandenburgischen Senftenberg sind die beiden Lokführer schwer verletzt worden. Zuerst war die Polizei davon ausgegangen, dass nur einer der beiden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch ein Stellwerker wird noch vermisst. Die ganze Nacht über sei vergeblich nach dem Mann gesucht worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Am Bahnhof Hosena war ein mit Schotter beladener Zug auf einen zweiten Zug gefahren. Entgleiste Waggons stürzten auf den Stellwerksgebäude an den Gleisen, in dem sich der Vermisste befand.

