Kössen (SID) - Die SpVgg Greuther Fürth behält in der Vorbereitung auf ihre Premieren-Saison in der Fußball-Bundesliga ihre weiße Weste. Die Franken besiegten im österreichischen Trainingslager den türkischen Erstligisten Sivasspor nach Anlaufproblemen noch 2:1 (0:1). Sebastian Tyrala und Bernd Nehrig sorgten in Kössen mit ihren Treffern für den siebten Sieg der Mannschaft von Trainer Mike Büskens im siebten Testspiel.