St. Veit (SID) - Bei Fußball-Bundesligist Hannover 96 läuft es eine Woche vor der Europa-League-Qualifikation gegen den FC St. Patrick's Athletic aus Dublin noch immer nicht rund. Die Niedersachsen kamen vor knapp 500 Zuschauern im österreichischen St. Veit nicht über ein 1:1 (1:0) gegen den polnischen Erstligisten Wisla Krakau hinaus. Den Treffer für das Team von Trainer Mirko Slomka erzielte Rückkehrer Szabolcs Huszti. In der 30. Spielminute traf der 29-jährige Ungar, der die vergangenen drei Jahre bei Zenit St. Petersburg unter Vertrag gestanden hatte, ehe den Polen in der 90. Minute per Foulelfmeter durch Zwetan Genkow der Ausgleich gelang.