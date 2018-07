Damaskus/Beirut (dpa) - Die seit Tagen erwartete Offensive der syrischen Regierungstruppen gegen die nördliche Handelsmetropole Aleppo hat begonnen.

Die Syrischen Menschenrechtsbeobachter in London berichteten von schweren Kämpfen an den Zugängen zum südwestlichen Außenbezirk Salaheddin, einer Hochburg der aufständischen Freien Syrischen Armee (FSA).

Helikopter der Regimetruppen beschossen das Terrain. Gefechte wurden auch aus Al-Hamdanija, Sachur und anderen, von der FSA beherrschten Stadtteilen gemeldet. Aus Al-Sukkari flohen die Bewohner, nachdem dort Artilleriegranaten eingeschlagen waren.

Mindestens drei Aufständische wurden getötet, teilten Aktivisten mit. In Al-Hamdanija schlugen die Aufständischen nach eigenen Angaben einen Vorstoß der Regierungstruppen zurück. «Unsere mutigen Rebellen haben mindestens fünf Panzer zerstört, was die angreifenden Streitkräfte zum Rückzug zwang», sagte der FSA-Kommandeur Abu Omar al-Halebi der Deutschen Presse-Agentur am Telefon.

Zwei italienische Techniker, die Unbekannte vorige Woche auf dem Weg zum Flughafen von Damaskus verschleppt hatten, kamen wieder frei. Die beiden Männer seien bei einem Einsatz des syrischen Militärs gegen Aufständische befreit worden, berichtete das staatliche syrische Fernsehen am Samstag. Sie waren für das Kraftwerksprojekt einer italienischen Firma in Syrien tätig.

Die in Syrien seit Jahrzehnten unterdrückten Kurden erlangen derweil ungeahnte Freiheiten. Denn unter dem Druck des Aufstands zieht der syrische Präsident Baschar al-Assad Truppen aus dem Kurdengebiet in die Kampfzonen ab. Nach Medienberichten fallen die syrischen Kurden nun teilweise unter den Einfluss der in der benachbarten Türkei aktiven Guerillatruppe der PKK, die von der Türkei als Terrororganisation bekämpft wird.

Verschiedene Kurdenorganisationen hätten sich geeinigt, gemeinsam mit Assad über einen Kurdenstaat in Nordsyrien zu verhandeln. Darunter sei auch die PKK, berichtete das Magazin «Focus». Im Grenzort Al-Kamischli werde eine «Regionalregierung von Nordsyrien-Kurdistan» eingesetzt, sagte der Präsident der syrisch-kurdischen Nationalversammlung, Scherkoh Abbas, dem Blatt.

In Teilen Nordsyriens hat die PKK nach Angaben der syrischen Partei Kurdische Zukunftsbewegung bereits die Kontrolle übernommen. Er befürchte daher Spannungen im syrisch-türkischen Grenzgebiet, sagte Siamend Hajo, Europasprecher der Zukunftsbewegung, am Samstag im Deutschlandradio Kultur. Kurdische Milizen hätten in einigen Städten die Aufgaben der Sicherheitskräfte übernommen, sagte der in Deutschland lebende Politologe. Die nun in den syrischen Kurdengebieten auftretende PYD-Miliz sei «die syrische Zweigstelle der PKK», sagte er.