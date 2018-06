Washington (dpa) - Fast 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges haben Taucher vor der US-Ostküste ein gesunkenes deutsches U-Boot entdeckt. Wie die Zeitung «Boston Globe» in ihrer Online-Ausgabe berichtet, handelt es um das Boot «U-550», das im April 1944 nach feindlichen Treffern bei einer Seeschlacht vor der Insel Nantucket in Neuengland versunken sei. Nach dem Wrack war mehr als 20 Jahre gesucht worden. Die deutsche Marine hatte damals versucht, im Atlantik den Nachschub für die US-Streitkräfte in Europa zu kappen.

