Hildesheim (dpa) - Gegen den mutmaßlichen Serien-Sextäter aus Hildesheim ist Haftbefehl erlassen worden. Der 22-Jährige kam nach dem Termin vor Gericht in ein Gefängnis. Der Mann steht im Verdacht, eine Neunjährige in einer Freizeiteinrichtung sexuell missbraucht zu haben. Außerdem soll er sich an anderen Kindern vergangen haben oder es versucht haben. Der Verdächtige war gestern festgenommen worden.

