Washington (dpa) - Der Kino-Todesschütze von Colorado soll nach US-Medienberichten vor der Bluttat in psychiatrischer Behandlung gewesen sein.

Wie der Sender CNN am Freitag unter Berufung auf entsprechende Gerichtspapiere der Anwälte berichtete, hatte der 24-jährige James Holmes sich an die Psychiaterin der Universität von Colorado gewandt. Ein Grund für die Behandlung wurde nicht genannt. Holmes hatte vor gut einer Woche während der Mitternachtspremiere des Batman-Films «The Dark Knight Rises» in Aurora bei Denver wahllos ins Publikum gefeuert und 12 Menschen getötet.

Holmes soll am kommenden Montag die Anklage verkündet werden. Schon nach seinem ersten Auftritt vor dem Richter war in den Medien an seinem Geisteszustand gezweifelt worden.

Laut CNN forderten die Anwälte das Gericht in einem Schreiben auf, ihnen ein Paket mit Papieren zu übergeben, das Holmes vor der Tat an die Psychiaterin Lynne Fenton geschickt hatte. Zur Begründung hieß es, dass darin enthaltene Material beinhalte vertrauliche Mitteilungen zwischen Holmes und seiner Psychiaterin.

Das Paket war nach der Bluttat in der Poststelle der Universität entdeckt worden. US-Medien hatten berichtet, dass Holmes darin der Psychiaterin detaillierte Pläne seiner Tat mitgeteilt habe.