Budapest (dpa) - Sebastian Vettel hat im letzten Training vor der Qualifikation zum Großen Preis von Ungarn den dritten Platz belegt. Der Formel-1-Doppelweltmeister musste in seinem Red Bull Teamkollege Mark Webber und McLaren-Pilot Lewis Hamilton den Vortritt lassen. WM-Spitzenreiter Fernando Alonso reihte sich auf dem fünften Rang in seinem Ferrari ein. Die beiden Mercedes-Piloten Michael Schumacher und Nico Rosberg legten es offenbar gar nicht erst auf eine ganz schnelle Runde an und fuhren auf Platz 17 und 18.

