Bundespräsident Gauck in London eingetroffen

London (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck ist am Freitag als Gast der XXX. Olympischen Sommerspiele in London eingetroffen. Gauck wird am Nachmittag an einem Empfang für Staatsoberhäupter von Queen Elizabeth II. im Buckingham Palast teilnehmen, teilte das Bundespräsidialamt am Freitag mit. Anschließend wird der Bundespräsident, der in Begleitung seiner Partnerin Daniela Schadt nach London geflogen ist, als Zuschauer an der Eröffnungsfeier teilnehmen. Gauck wolle bereits am Samstag wieder nach Deutschland zurückreisen.

IOC-Präsident Rogge: «Gutes Zeichen im Anti-Doping-Kampf»

London (dpa) - IOC-Präsident Jacques Rogge begrüßt das harte Vorgehen gegen Doping-Betrüger vor und während der Olympischen Spiele in London. «107 Athleten sind in den vergangenen zwei Monaten erwischt und bestraft worden. Das ist ein gutes Zeichen für den Kampf gegen Doping und der Beweis, dass das System funktioniert und wirksam ist», sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am Freitag, wenige Stunden vor der Eröffnung der London-Spiele. Bei den XXX. Sommerspielen haben das IOC und das Organisationskomitee LOCOG rund 5000 Kontrollen geplant.

Fahnenträgerin Keller diskreditiert: Empörung über Twitter-Eintrag

London (dpa) - Unbekannte haben versucht, die deutsche Olympia-Fahnenträgerin Natascha Keller durch einen gefälschten Twitter-Eintrag mit Beschimpfungen in Misskredit zu bringen. «Mit großem Unverständnis hat der DOSB auf Berichte reagiert, die deutsche Fahnenträgerin Natascha Keller mit einem gefälschten Twitter-Eintrag in Verbindung bringen. Darin werden Griechen beleidigt», hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

Chef de Mission Vesper reagiert auf Hambüchen-Kritik

London (dpa) - Michael Vesper, der Chef de Mission des deutschen Olympia-Teams, hat am Eröffnungstag der Spiele von London auf die Kritik von Turnstar Fabian Hambüchen an der Akkreditierungs-Praxis reagiert. «Es gibt einen Schlüssel von einem Betreuer für zwei Athleten. Und da wir weniger sind als in Peking, nicht 440 sondern 392 Athleten, haben wir auch weniger Trainer-Akkreditierungen», sagte Vesper im Morgenmagazin des ZDF. Das Fehlen seines Vaters, der auch sein Coach ist, werde Hambüchens Leistungen nicht beeinflussen, sagte Vesper.

Bogenschützin Elena Richter startet als 30. in die K.o.-Runde

London (dpa) - Olympia-Debütantin Elena Richter wird als 30. in die K.o.-Runde der Bogenschützinnen gehen. Die Sportsoldatin lag am Freitag im Vorkampf anfangs sogar unter den ersten Zehn. «Ich bin hochmotiviert und hoffe, dass ich im Wettkampf stabil bleibe», sagte die Berlinerin, die in London gute Chancen auf der Überstehen der ersten Runde hat. Dort trifft sie am Montag auf die Dänin Maja Jager. Im Vorkampf wird nur ermittelt, wer gegen wen in der K.o.-Runde antritt. Insgesamt kämpfen 64 Schützinnen um die Medaillen.

Angeschlagene Radsportler: Martin gestürzt, Nimke gezerrt

London (dpa) - Radprofi Tony Martin hat einen Trainingssturz am Donnerstag in London glimpflich überstanden. «Er stürzte aufs Knie, verletzte sich aber nur oberflächlich. Das wird ihn am Samstag im Straßenrennen nicht beeinträchtigen», berichtete am Freitag sein Manager Jörg Werner. Der Zeitfahr-Weltmeister, der die Tour de France am ersten Ruhetag nach einem Kahnbeinbruch in der linken Hand verlassen musste, soll am Samstag beim olympischen Straßenrennen einen wichtigen Part im deutschen Team spielen. Teamkapitän André Greipel spekuliert auf eine Medaille.

Hockey-Herren 2:2 im Testspiel gegen Australien

London (dpa) - Deutschlands Hockey-Herren haben in einem Testspiel gegen den Olympia-Mitfavoriten Australien ein 2:2 erreicht. In der inoffiziellen Partie über 2 x 25 Minuten erzielten der Hamburger Moritz Fürste und Christopher Zeller aus Köln am Freitagmittag in der Riverbank-Arena die deutschen Tore. Mitspieler Philipp Zeller wurde von einem Schuss am Kopf getroffen, kühlte seine Beule aber mit Eis.

83 Bundespolizisten schützen bei Olympia Deutsches Haus

London/Berlin (dpa) - Zu den Olympischen Spielen in London werden auch 83 Bundespolizisten entsandt. Das hat die Bundesregierung nach Angaben der Linkspartei vom Freitag auf eine entsprechende Kleine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion mitgeteilt. Die Polizisten sollten ausschließlich zum Schutz des Deutschen Hauses in London eingesetzt werden und hätten keine hoheitlichen Aufgaben. Ihr Einsatz solle in Zivil ohne polizeiübliche Ausrüstung erfolgen. Außerdem würden zwei Beamte des Bundeskriminalamtes (BKA) ins Mannschaftsbüro des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) nach London geschickt.

Schnellgericht verwehrt irischem Boxer Olympia-Teilnahme

London (dpa) - Das Schnellgericht bei den Olympischen Spielen in London hat dem Iren Joseph Ward die Teilnahme an den Box-Wettkämpfen verwehrt. Die Ad-hoc-Kammer des Internationalen Sportgerichtshofs CAS lehnte das Gesuch des nicht qualifizierten Faustkämpfers auf ein Schiedsverfahren ab. Ward hatte die Qualifikationskriterien nicht erfüllt und war auch von den zuständigen Verbänden nicht nachnominiert worden. Gegen diese Entscheidung hatte der Halbschwergewichtler Protest eingelegt.

Hamilton holt Pole-Position in Ungarn - Vettel Dritter

Budapest (dpa) - Sebastian Vettel hat seine dritte Pole-Position in Serie beim Großen Preis von Ungarn deutlich verpasst. Der Doppelweltmeister der Formel 1 musste sich am Samstag in der Qualifikation auf dem Hungaroring bei Budapest in seinem Red Bull mit dem dritten Platz zufriedengeben. Die Pole sicherte sich wie schon in den Jahren 2007 und 2008 der McLaren-Pilot Lewis Hamilton. Zweiter wurde der Franzose Romain Grosjean im Lotus. Vettel wies auf Hamilton den beträchtlichen Rückstand von 0,463 Sekunden auf.

Schweinsteiger und Lahm zurück im Mannschaftstraining

München (dpa) - Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm sind wieder ins Mannschaftstraining des FC Bayern München eingestiegen. Die beiden Nationalspieler, die während der fünftägigen China-Reise des deutschen Fußball-Rekordmeisters geschont wurden und in München Einzeltraining absolvierten, stießen am Samstagmittag wieder zu ihren Teamkollegen. «Ich habe viele Jahre durchgespielt und war - toi, toi, toi - so gut wie nie verletzt. Da tut es schon mal richtig gut, wenn man sich so eine strapaziöse Reise sparen kann», sagte Bayern-Kapitän Philipp Lahm im Interview auf «fcb.de».

DFB feiert Gründung der Fußball-Bundesliga vor 50 Jahren

Dortmund (dpa) - Mit einem kleinen Festakt und viel Prominenz hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Gründung der Bundesliga vor 50 Jahren gefeiert. Am 28. Juli 1962 hatten die Delegierten des DFB-Bundestages im Goldsaal der Dortmunder Westfalenhallen mit 103:26-Stimmen der Gründung der Bundesliga zugestimmt. «Die Männer von damals haben eine phänomenale Leistung vollbracht und einen Meilenstein gelegt», sagte DFB-Präsident Wolfgang Niersbach am Samstag.

Bayern-Präsident Hoeneß mahnt zu verbaler Zurückhaltung

München (dpa) - Nach zwei titellosen Spielzeiten beim Fußball-Rekordmeister FC Bayern München mahnt Präsident Uli Hoeneß zu verbaler Zurückhaltung. «Wir haben in den letzten Jahren viel zu viel über uns gesprochen», sagte Hoeneß im Interview der Münchner «tz» (Samstag). Eine vollmundige Kampfansage an Double-Sieger Borussia Dortmund gibt es von der Münchner «Abteilung Attacke» diesmal nicht.